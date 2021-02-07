وزير الخارجية يبحث دفع العمل المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بــ ماسبيرو، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن اللقاء يأتي في إطار التباحث حول سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر والمجلس، والتشاور بشأن آليات دفع العمل العربي المشترك.

وأضاف أن اللقاء يأتي أيضا تأكيدًا على متانة الأواصر الأخوية بين مصر ودول الخليج.