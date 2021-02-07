نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة موسعة لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي مدن حلايب والشلاتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد، اليوم الأحد، وتحت رعاية السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قافلة موسعة لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي مدن حلايب والشلاتين وسكان الأودية بهذه المناطق ضمن مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا في المحافظات الحدودية.

وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن القافلة الموسعة يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد وسى اس ار إيجيبت وتشمل تقديم خدمات طبية نوعية تستهدف الحد من العمى وعلاج الأنيميا والسكر للأطفال وبخاصة من هم في سن المدرسة وسوف تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في مجالات الباطنة والأطفال والجلدية بجانب أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكر للأطفال في سن المدرسة وتقديم العلاج المطلوب وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون تمهيدا لإجرائها قريبًا.

وأضاف زمزم أن القافلة سوف تشمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية نوعية من بينها 1000 كرتونة مواد غذائية تحتوى الكرتونة الواحدة 16 كيلو من المواد الغذائية الضرورية والتي تتناسب وطبيعة استهلاك هؤلاء السكان كذلك توزيع حقائق وقاية من فيروس كورونا على الشرائح الأكثر تواجدًا في الشارع منهم فضلا عن توزيع ملابس على الأطفال في سن المدرسة لتحفيزهم على الاستفادة من خدمات القافلة الطبية.

وأكد المصرفي أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن شراكة المصرف في تنظيم القافلة ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" التي تستهدف المحافظات الحدودية يأتي استمرارا للجهود التي قدمها المصرف في دعم أهالينا في المحافظات الحدودية فقد سبق للمصرف أن قدم مساعدات موسمية متعددة من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء وتقديم دعم نوعي لبعض الأنشطة الخيرية في مناطق سانت كاترين والوداين بجنوب سيناء.

من جانبها أوضحت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة مستمرة في دعم كل مصري غير قادر على أرض مصر الحبيبة من خلال تقديم الخدمات الإنسانية النوعية وتنظيم القوافل الموسعة وأن استهداف دعم أهلينا في المناطق الحدودية من خلال مبادرة حماية سوف يشمل أيضا أهالينا في قرى النوبة جنوب أسوان وقرى والتجمعات الصحراوية بمدن الوادي الجديد ومرسى مطروح.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد وCSR إيجيبت أطلقوا من محافظة جنوب سيناء قبل أيام قليلة المرحلة الثانية من مبادرة حماية التي استهدفت تقديم حقائب الوقاية من فيروس كورونا لعمال النظافة والشرائح الأكثر احتكاكًا بالجماهير كذلك توزيع بطاطين الشتاء على أكثر مناطق الجمهورية برودة وهى وديان سانت كاترين بوسط سيناء.