نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يفتتح مهرجان تالانت بالعربي في نسخته الأولى (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم مهرجان تالانت بالعربي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الفنية في مجالات مختلفة.

بدأ المؤتمر والذى قدمته الفنانة صفاء أبو السعود، بالسلام الوطني، وبحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه أول مهرجان حكومي يهدف لاكتشاف المواهب الفنية في المجالات المختلفة، والذي يستهدف أبنائنا من الشباب من سن 8 حتي 17 عاما، لاكتشاف المواهب الفنية المختلفة في المجالات "الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية"، علي مستوي محافظات الجمهورية.

و يهدف المهرجان إلي تنمية المهارات وغرس قيم الفنون والإحساس بالجمال، كما يهدف إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب وخلق جيل جديد مبدع والعمل علي دعمهم لإيجاد الفرص التي تتناسب مع مواهبهم المختلفة، وستقوم لجنة تحكيمية من كبار المثقفين والشعراء والفنانين والشخصيات العامة بالتحكيم في ما سيتم إرساله من أعمال للجنة.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما علي استغلال طاقات الشباب وتحويلها إلي طاقة إيجابية مفيدة للمجتمع تعمل علي تنميته والارتقاء به.

ومن المقرر ان يقام المهرجان على 3 مراحل، الأولى خاصة بالدعاية ثم تصفيات أون لاين ويليه تصفيات نهائية بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

كما شهد المؤتمر عرض فيديو ترويجى لمختلف الفنون وكذلك نبذة عن المهرجان، كما قام الدكتور أشرف صبحي بتكريم الأستاذة صفاء أبو السعود علي مجهوداتها وأعمالها التي تقوم بها مع الوزارة ولخدمة النشء والشباب.

يتنافس في المهرجان الشباب علي العديد من المجالات مثل الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الانشاد الديني، الإبتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية وريادة الأعمال، الفنون الشعبية.