نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "اتصالات البرلمان": الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.

وأشار بدوي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة، لافتًا إلى أنه تم تطوير 860 مكتبا في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبًا، تم الرد على 16 طلبا منها منذ أيام.

ودعا رئيس اتصالات النواب، إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلًا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي، مؤكدًا أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الانترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرًا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

