نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: تطالب وزير الاتصالات بتطوير مكاتب البريد بمحافظة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، قائلة، إن هناك مشاكل للعاملين بقطاع الاتصالات فى محافظه أسوان والتي تتمثل في عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ ٢٠٠٣ على البدل النقدى وبدل الإقامه.

وأضافت "عبدالنبي" في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن عمال وموظفى الهئيه القوميه للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبه منذ شهرنوفمبر ٢٠١٩ على الرغم من حصولهم علي أحكام قضائيه واجبه النفاذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم، مشيرة إلى عدم تطبيق لائحه العاملين وهيكله الأجور الجديد إلا لصالح الإداره العليا وتم تطبيقها منذ عام ٢٠١٧ بأثر رجعى لصالحهم منذ عام 2015.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم توافير الكابلات اللازمه لإزله الأعطال والتركيبات الجديده مما يؤدى الى توسيع قائمه الانتظار لمن يطلبون الخدمه

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: لماذا لا يتم تطوير مكتب البريد بقري ومركز إدفو؟ وأيضًا توسعه مكتب بريد المساكن الشعبيه بمدنيه إدفو، مطالبة بتحسين الشبكات بهذا المكتب وذلك لتجويد الخدمه نظرًا لتوسع نطاق الخدمه فى هذه المكاتب.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

