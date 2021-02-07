إشادة برلمانية بوضع وسوم على العملة للجيش الأبيض تقديرًا لدورهم الوطني في مواجهة جائحة كورونا

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إن ما يبذله أبطال الجيش الأبيض المصري من الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين في مجال الصحة لا يُقدر بثمن، حيث تُعرض حياتهم للخطر في ظل اجتياح وباء كورونا القاتل لكل أنحاء العالم.

وضع وسم على العملات

وأكد الهضيبي في بيان له اليوم أن وضع وسم على العملات المعدنية المصرية من باب التكريم لجيش مصر الأبيض، هو تقدير وتثمين لجهودهم ودورهم الوطني في التصدي لمواجهة جائحة كورونا، دون تراجع او استسلام او تخلٍ عما يتعرض له الوطن من كارثة التي تزيدهم عزيمة وإصرارًا على آداء واجبهم الوطني.

اقرأ أيضًا...ياسر الهضيبي يطالب بإطلاق قناة تخاطب الغرب بالإنجليزية والفرنسية لعرض صورة مصر الحقيقية

شهداء الوطن البواسل

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن هذا النوع من التكريم يعد تكريمًا معنويًا وتشجيعًا كبيرًا يؤثر في نفس الأطقم الطبية ويزيد من أنشطتهم الباسلة في خدمة الوطن والمواطنين، مطالبًا الحكومة المصرية بدراسة تحسين أحوالهم المعيشية والمادية وتقديرًا للدور الوطني الذى يقومون به.

اقرأ أيضًا...عمرو عكاشة: حديث الرئيس عن توفير لقاح كورونا بعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين