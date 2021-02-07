الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي لـ" جبالي":" التوسع فى تمثيل المرأة ببرلمان مصر ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة

بعث مارتن شنجونج الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي بخالص التهنئة للمستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب ، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة.
وقد أشاد الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي في خطابه بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.
وزير الإتصالات بمجلس النواب
كما تضمن خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الإشادة بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.
جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة الدولية التي تضم برلمانات دول العالم ذات السيادة، ويُعتبر بصفته هذه، المنظمة الوحيدة التي تمثل الفرع التشريعي على الصعيد العالمي، وتتمثل مهمة الاتحاد البرلماني الدولي في العمل على تعزيز مباديء الديمقراطية، والمساواة وتعزيز الشراكة بين الرجال والنساء، وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة ، ويتصدى الاتحاد للعديد من القضايا العالمية من أجهزته ولجانه، ويلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً داخل الاتحاد البرلماني الدولي من خلال المجموعات الجغرافية الإفريقية والعربية للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.
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