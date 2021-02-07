"فلاحة" برازيلية تدير مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في المونديال

وبدأت مسيرتها في الحياة التحكيمية بعام 1999، عندما دعاها أحد أصدقاء والدها لتحكيم مباراة هواه " كحكم مساعد"، لكن سرعان ماوقعت في حب أدرينالين كرة القدم.

تقدمت بعد تلك الفترة لتولي منصب حكم بشكل رسمي، لكن رسوم الدورة كانت باهظة، مع سماع أقاويل محبطة مثل " كرة القدم ليست للنساء".

في تلك الفترة قررت باتيستا شغل وظيفة حتى تستطيع كسب قوت يومها لأنها كانت لا تزال تدرس حتي تصبح مدرسا للتربية البدنية، فأنقسم يومها العادي، في الصباح تذهب للعمل كجامعة للبذور في مشتل، وبعد الظهيرة تقوم بالتدريب، ثم تذهب للمدرسة بعد ذلك.

وظلت في تلك المتاعب عندما بدأت إيدينا في تولي مسؤولية المباريات المدرسية ثم ألعاب الهواة في ولاية بارانا، درست وتدربت لتصبح حكمًا في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ، وفي عام 2007 أعتقدت إيدينا أنها حصلت على استراحة كبيرة.

في هذا الوقت تلقت إتصال من المدير وقالت " تم إختياري لأخذ إختبار اللياقة البدنية للإتحاد البرازيلي، وكنت أظن أنني سأجتاز إختبار القوة البدنية للرجال وليست للنساء فقط".

تعرض الحكمة البرازيلية لحادث كاد أن ينهي علي مسيرتها الكروية، لكن بإصرار كبير عادت من الإصابه لكنها كانت قد فقدت جزء كبير من مسيرتها، ظلت إيدينا غير موجدة في مجال التحكيم حتى جمعها لقاء بالصدفة، مع سيرجيو كوريا ، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم آنذاك ، في عام 2014 وبوسيط من زميلتها نيوزا باك.