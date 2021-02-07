وزيرة الصحة تساند الشعب السوداني لمواجهة جائحة فيروس كورونا

وأكد "مجاهد" استمرار الجسر الجوي الذي تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان الشقيقة، حيث إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و 161 الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية، مستلزمات وقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس السبت، أن 9 آلاف و 397 طبيبًا من إجمالي 9500 طبيب مسجلين على المنصة الإلكترونية من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 بنسبة 98.9% ، أدوا الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب اليوم السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن 9350 طبيبًا أنهوا الامتحان، وبلغت نسبة النجاح 99.2%، فيما بلغت نسبة الرسوب 0.8 %.

ومن جانبه، أضاف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، أنه وفقًا لآلية عقد الامتحان، سيتم إتاحة الامتحان مرة أخرى أيام 13، و21 فبراير الجاري، ‏لتمكين الخريجين من تحسين نتائجهم، ومنح فرصة أخرى أمام الخريجين الذين لم يأدوا الامتحان اليوم، مشيرًا إلى أن نتيجة الامتحان تظهر على المنصة الإلكترونية للامتحان فور الانتهاء منه، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى في الاختبارات.

وتابع أن الحد الأدنى لاجتياز الامتحان 50%، أما في حالة رسوب الطالب خلال الـ 3 محاولات بدور فبراير، فيمكنه إعادة الامتحان مرة أخرى في دور شهر سبتمبر.