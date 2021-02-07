بحكم اللائحة .....حالة وحيده يتخلي فيها رئيس الشيوخ عن رئاسته للجلسات العامة

تضمنت لائحة مجلس الشيوخ، عدد من الصلاحيات المنوط برئيس مجلس الشيوخ، والذي يشغل هذا المنصب خلال هذه المرحلة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يمثل المجلس ويتكلم باسمه ، ويتخلي عن رئاسته لأي جلسة من جلسات البرلمان في حالة رغبته إبداء رأي في أي من الموضوعات المطروحة.

لائحة مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية

وتنص مادة 8 بحسب النسخة المحالة للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي أن رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.، وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

ونصت مادة 9 بأن يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

دوت الخليج ينشر النص الكامل للائحة الشيوخ بعد إحالتها للجنة التشريعية بمجلس النواب

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها، وذلك بحسب المادة 10، حيث تجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن. وله أيضا بحسب المادة 11 أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.