انهيار عقار جرجا في محافظة سوهاج ومصرع 4 أشخاص "صور"

شهدت محافظة سوهاج حادث مأسوي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استيقظ أهلي جرجا التي تقع جنوب سوهاج على انهيار منزل مكون من 3 طوابق.
تعالت صرخات الأهلي والجيران إثر إنهيار المنزل الذي أصبح في لمح البصر عبارة عن حطام، وانتشرت الجثث أسفل تلك الأحجار الكبيرة في مشهد متكرر يحدث بين الفينة والأخرى لأسباب كثيرة.
إنهيار عقار جرجا في محافظة سوهاج
تداول العديد من رواد يظهر الحطام ومعدات ثقيلة فى الموقع للمساعدة في إزالة الأحجار الكبيرة للبحث عن الضحايا، ويوثق الفيديو لحظات بحث فرق الإنقاذ والأهالى عن ضحايا تحت أنقاض المنزل المنهار.
أسفر إنهيار المنزل عن مصرع 4 أشخاص هما أب وأم وطفلتاهما في هذا الحادث المأسوي، حيث يجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث لاستخراج السكان الذين بقوا على قيد الحياة.
البحث عن ضحايا العقار المنهار في جرجا
كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب ، يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجرجا جنوب محافظة سوهاج، ووجود متوفين ، وجار البحث عن ناجين أسفل الأنقاض .
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث جرجا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ووفاة 4 أشخاص هم أب وأم وطفلتاهما وتم انتشال آخر على قيد الحياة، وتم فرض كرودون أمنى حول المنزل المنهار ، وتم الدفع بالمعدات وجار رفع الأنقاض.
الجدير بالذكر، أنه تم رصد خلال تلك الأيام القليلة الماضية عدد من مخالفات البناء التي تنذر بكارثة كبرى على وشك الحدوث، منها عقار الاسكندرية المائل، وانهيار عقار فيصل المحترق.
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