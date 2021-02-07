انهيار عقار جرجا في محافظة سوهاج ومصرع 4 أشخاص "صور"

شهدت محافظة سوهاج حادث مأسوي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استيقظ أهلي جرجا التي تقع جنوب سوهاج على انهيار منزل مكون من 3 طوابق.

تعالت صرخات الأهلي والجيران إثر إنهيار المنزل الذي أصبح في لمح البصر عبارة عن حطام، وانتشرت الجثث أسفل تلك الأحجار الكبيرة في مشهد متكرر يحدث بين الفينة والأخرى لأسباب كثيرة.

إنهيار عقار جرجا في محافظة سوهاج

تداول العديد من رواد يظهر الحطام ومعدات ثقيلة فى الموقع للمساعدة في إزالة الأحجار الكبيرة للبحث عن الضحايا، ويوثق الفيديو لحظات بحث فرق الإنقاذ والأهالى عن ضحايا تحت أنقاض المنزل المنهار.

أسفر إنهيار المنزل عن مصرع 4 أشخاص هما أب وأم وطفلتاهما في هذا الحادث المأسوي، حيث يجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث لاستخراج السكان الذين بقوا على قيد الحياة.

البحث عن ضحايا العقار المنهار في جرجا