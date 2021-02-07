أرقام وحقائق قبل موقعة الأهلي والبايرن.. "المستحيل ليس أهلاوي"

بعد إعلان مواجهة الأهلي بفريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا بقطر، وهناك حاله كبيرة من التفائل حول قدرة لاعبي الأهلي إختياز عقبة بطل أوروبا وأفضل فريق بالعالم حاليا.

كرة القدم ليس لها ثوابت أو أحكام، ولهذا يعشق الجميع هذه اللعبة الأمتع والأشهر في هذا الكوكب، فلو كانت نتائج المباريات يتم حسمها نظرا لجودة فريق عن الآخر فكان من الصعب أن نشاهد الأهلي يفوز علي ريال مدريد الإسباني في مباراة القرن بهدف نظيف، أحرزة اللاعب الأنجولي "صنداي"، وأيضا تمكن الأهلي نفسه أن يفوز علي بايرن ميونخ بطل أوروبا عام 1977، وكان وقتها الفريق البافاري بطل أوروبا لمدة 3 سنوات علي التوالي، ولكن تمكن رفاق الخطيب وثابت البطل أن يحققوا المعجزة الكبري وتخطي عقبة أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

التواجد في كأس العالم للأندية ليس له أي نقاط سلبية علي الإطلاق، والسبب هو أن هذه البطولة تجمع بين أبطال القارات علي مستوي العالم بجانب تواجد الفريق المضيف، ويتم عمل قرعة فيما بينهم للوصول للفريق الأفضل، ويكون هناك زيادة الإحتكاك بين جميع الأندية ويكون المستفيد الأكبر بطل أفريقيا وبطل آسيا، لأنهم يواجهوا مدارس مختلفة وصعبة، وتزيد من خبرات اللاعبين في هذا المحفل العالمي التشريفي.

بطولة كأس العالم للاندية الجميع يحقق منها مكاسب مالية ضخمة، وهذا دليل آخر علي عدم وجود أي خسائر لأي فريق مشارك في هذه البطولة، فالبطولة الحالية يحصد صاحب اللقب مبلغ 5 مليون يورو، وصاحب المركز السادس مليون يورو، فهذه الأرقام مميزة للغاية، ويعتبر هدف الإتحاد الدولي لكرة القدم إقامة هذه البطولة كإعتراف بمجهود هؤلاء الفرق المختلفة.

الأهلي يواجة بايرن ميونخ بحثاً عن المتعة وتقديم مستوي يشرف كرة القدم الأفريقية والمصرية، ونتيجة المباراة ليس لها أي أهمية مقارنة بالتواجد في هذا المحفل الكبير، فالفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا علي حساب غريمة التقليدي الزمالك، يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات العالية، ويمتلك الأهلي واحد من أفضل 5 حراس علي مستوي قارة أفريقيا وهو محمد الشناوي الحارس المونديالي، والذي ساهم في فوز الأهلي بالعديد من الألقاب خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك الأهلي أيضا اللاعب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر والجناح الطائر، ويمتلك العديد من الخبرات لتقديم مستوي متميز خلال البطولة الحالية.

الإيمان بتحقيق نتيجة إيجابية هو بداية الصعود للمباراة النهائية، ودائما يقال "المستحيل ليس ألماني" وهو عائد علي قوة الأندية الألمانية وتحقيقهم للمفاجأت بإستمرار وتقديم مستويات رائعة، ولكن الألمان سوف يواجهوا الأهلي، نادي القرن في أفريقيا والذي لا يعرف المستحيل أبدا، فالجميع يتذكر مواجهة بنفيكا البرتغالي في مئوية النادي الأهلي، والذي إستطاع وقتها عبور التنين البرتغالي بقيادة الماجيكو أبو تريكة، وهناك مباريات عديدة كانت تتحكم روح الفانلة الحمراء في حسم المباريات، وكان آخرها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والذي لم يقدم فيها الأهلي المستوي المطلوب فنيا، ولكن خبرات اللاعبين وإسم الأهلي حسم الأمر في نهاية المطاف بالبطولة الأغلي في تاريخ الأهلي.

الفوارق الفنية واضحة بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونج، ولكن الروح والقتال أغلي من كل هذا وذاك، فمنتخب مصر فاز علي إيطاليا في كأس القارات عام 2009، بهدف محمد حمص الشهير، وذلك بعد تقديم مباراة كبيرة وتالق فيها الجميع وكان علي رأسهم السد العالي عصام الحضري، فعدم التفكير في إسم المنافس سيجعل لاعبوا الأهلي يقدموا مباراة إستثنائية سيتذكرها جميع الأجيال القادمة، مثلما يتذكر الجميع مباراة ريال مدريد بطل أوروبا، فنحن علي موعد مع أول مباراة رسمية بين فريق مصري وآخر أوروبي، فهي مباراة للتاريخ دون النظر لنتيجة المباراة في نهاية المطاف.

يذكر أن الأهلي يلتقي مساء غداً الأثنين أمام بايرن ميونخ الألماني، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.