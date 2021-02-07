سامية الطرابلسي تثير ضجة بالسوشيال ميديا لعملها بالطب دون شهادة

أشعلت سامية الطرابلسي الممثلة التونسية منصات السوشيال ميديا، بعد تصريحاتها الإعلامية حول عملها مع أحد جراحي التجميل لمدة 6 سنوات بدون حصولها على شهادة في مجال الطب، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنها وجعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل عمل سامية الطرابلسي مع جراح تجميل بالسعودية

خرجت الطرابلسي في أحد البرامج التلفزيونية، وأكدت أنها عملت مع أهم أحد جراحين التجميل في جدة لمدة 6 سنوات دون أن يكون لديها شهادة في المجال زاعمة أن إجراءات وزارة الصحة السعودية ليست متشددة في ملاحقة من يقوم بمثل تلك التجارب التي قامت بها.

وعن السبب وراء عملها مع جراح التجميل قالت:"" أنا عملت كمستشارة مع جراح التجميل، معتمد على نظرتي الجمالية فقط".

ولكنها أوضحت أنها كانت تعطي ابر "فيلر بوتوكس" فقط بعدما دربها الجراح لمدة 6 شهور، مشددة أن الزبائن كانوا يأتون إليها من خارج السعودية ويتعاملون معها.

نشطاء يطالبون بالتحقيق مع سامية الطرابلسي

بينما لم تمر تصريحات الطرابلسي مرور الكرام فأثارت ضجة بمنصات السوشيال ميديا، وطالب النشطاء للمسائلة القانونية، والتحقيق معها، ومن جانبه ندد الناشط فيصل العبد الكريم، بتصريحات الطرابلسي، مطالبا من يعرف الطبيب الذي كانت تعمل لديه بالإبلاغ عنه على رقم 937 .

سامية الطرابلسي من الإعلانات للبرامج للتمثيل

يذكر أن سامية الطرابلسي بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، ثم اتجهت لمجال تقديم البرنامج من خلال برنامج شبابي في قناة "أي آر تي"، وفي عام 2012 اتجهت للتمثيل بعدما رشحها الفنان فايز المالكي للمشاركة بمسلسل "سكتم بكتم" بموسمه الثالث، وفي عام 2013 اختارها الممثل الكوميدي عبد الله السدحان للمشاركة في مسلسل "هذا حنّا" إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية.

ولكن كان برنامج ( واي فاي) الجزء الثاني الطريق المختصر للجمهور، حيث حازت على إعجاب الكثير من خلال تقليدها مجموعة من الشخصيات بِشكلٍ كوميدي، ثم انطلقت في عالم الفن.

سامية الطرابلسي في عمل فني مصري

وعن عملها في مصر تعاقدت الفترة الأخيرة على المشاركة في فيلم "تماسيح النيل"، وهو الاسم المؤقت للعمل، الذى يخرجه سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج شركة دانا، وهو فيلم لايت كوميدي، من بطولة كلا من الفنان خالد الصاوى ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني، ولا يزال هناك ترشيحات لباقي أبطال العمل، ومن المقرر أن يتم تصويره فى مدينة أسوان خلال الفترة المقبلة.