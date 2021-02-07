محمد عزمى: البرامج والدورات التثقيفية تستهدف زيادة وعى المواطن لمواجهة تحديات الدولة

النائب محمد عزمى - أرشيفية
شارك محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى دورة الإعلام الدينى، الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومحافظة جنوب سيناء، بمحافظة شرم الشيخ مؤكدًا على أن الدورة لا تهدف إلى تجديد الخطاب الدينى فقط، بل إيجاد خطاب للحياة بشكل عام.
محمد عزمى: الدورات التدريبية تستهدف زيادة الوعى
وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمى، إلى أن الدورة تستهدف أيضا زيادة وعى الدعاة والداعيات، إضافة إلى الواعظين والواعظات، ليس فقط فى القطر المصرى، بل يمتد الأمر إلى إفريقيا، من خلال البعثات التنويرية من قبل الأوقاف.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمى:" الدولة تواجه تحديات وصعوبات كبيرة، فى طريقها نحو التقدم والتطور، مشيرا إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا على دراية بهذه التحديات، وسيتم ذلك من خلال هذه الدورات، والبرامج التنويرية التوعوية، التى تستهدف تثقيف المواطن.
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