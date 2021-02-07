النيابة الإدارية تصدر قرار جديد بشأن العقار المائل بالإسكندرية

عقار الاسكندرية- ارشيفية
قرر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب مدير مكتب فنى الإسكندرية، لفتح التحقيق الفوري في واقعة حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، والذي تبين بناؤه بدون ترخيص وقيام المسؤولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان لعدم وقوع أضرار جثيمة تنج عنها مصرع العديد من الأشخاص.
عقار الإسكندرية المائل
بدأت إزالة 10 أدوار من عقار كرموز المائل بالإسكندرية بعد إخلاء السكان، وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، إنه سيتم البدء في إزالة عقار كرموز المائل، وذلك بعد إخلاء السكان من المنطقة وإيداعهم داخل 3 مدارس مجهزة لاحتوائهم بشكل مؤقت.
وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية في تصريحات صحفية، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة لمسافة 30 متر، حيث أن الميل بلغ 50 سم، بما يمثل خطورة على السكان والعقارات المجاورة.
أصل قصة العقار المائل
وأوضح محافظ الاسكندرية، أن العقار المخالف تم بناءه بدون رخصة منذ 2009 وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به 8 أسرة ومكون من دور أرضي و9 أدوار علوية.
وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد 5 عقارات بمحيط العقار المائل.
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