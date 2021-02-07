رضا البلتاجي يكتب: ديمقراطية رب العزة وكابوس يوم الخميس

انخفض سعر الخضروات بصورة كبيرة جدا بدرجة تدعوا للفرح والقلق فى نفس وقت ،،،، فرح لسعادة المواطن المطحون من ارتفاع أسعار كل الخدمات وقلق وحزن لحال الفلاح والذى قد يدفعه لهجر الأرض وقد ارتفع سعر الإيجار والنقل والتقاوى والبذور والمبيدات وأجر العمال ،،، كيلو البطاطس على أرضه انخفض لاقل من نصف جنيه وهو ما دفع الفلاح لتقديم البطاطس علف للمواشى وهو ما يدعونا لسؤال الجزارين هى ليه اسعار اللحوم مابتنزلش ؟

حسام حسن والعمولة والسمسرة

الحكم المساعد يلغى الهدف الرابع للاتحاد السكندرى فى لقائه مع المقاصة ثم يقر الفار صحته استنادا إلى كاميرا لا يمكن بأى حال من الأحوال الاخذ بها،،،، للمرة الالف مطلوب تصوير افضل يليق بسعر الدورى المصرى،، فى كل الأحوال مبروك لحسام حسن المدير الفنى الذى لايعرف العمولة او السمسرة.

كابوس يوم الخميس

وانا طفل صغير كنت بعد الايام انتظارا ليوم الخميس وبهجته وإجازة المدرسه،،، فى اواخر عمرى صار كابوس يمثل لى وحدة وفراق ورائحة موت ونهاية الأجل.

ديمقراطية رب العزة وديكتاتورية الموظف العام

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ * قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قرأت كل التفاسير لهذه الآية الكريمة حتى نبهنى ابنى لنقطة هامة وهى لغة الحوار والديمقراطية من رب العزة وهو يسمع ويتقبل من مخلوقاته دون تذمر ويكتفى بجملة انى اعلم مالا تعلمون ،،،، ترى لو عملها موظف مع مدير عام وقدم اقتراح او رأى او أبدى اعتراض .. سينال خصم او نقل او اى عقوبة أخرى ،،،،،،، حقا هو الرحيم الحليم

إعدام الراشي والمرتشي

شعب مصر كله اضير من حريق عمارة الطريق الدائرى الذى استمر لأربعة ايام معرضا حياة المئات للخطر إضافة إلى خسائر مادية تتجاوز مائة مليون جنيه (يوجد مثلها الالاف فى ربوع المحروسة) فى واقعة تؤكد ان الرشوة أشد فتكا وأكثر ضررا بالمجتمع ،،، مطلوب تشريع قانون باعدام الراشى والمرتشى والوسيط ،،،،،

أسعار الخضروات

انخفض سعر الخضروات بصورة كبيرة جدا بدرجة تدعوا للفرح والقلق فى نفس وقت ،،،، فرح لسعادة المواطن المطحون من ارتفاع أسعار كل الخدمات وقلق وحزن لحال الفلاح والذى قد يدفعه لهجر الأرض وقد ارتفع سعر الإيجار والنقل والتقاوى والبذور والمبيدات وأجر العمال ،،، كيلو البطاطس على أرضه انخفض لاقل من نصف جنيه وهو ما دفع الفلاح لتقديم البطاطس علف للمواشى وهو ما يدعونا لسؤال الجزارين هى ليه اسعار اللحوم مابتنزلش ؟

مرة واحده بالعمر

مرة واحدة بالعمر ستجد ذلك الشخص الذى يشبهك فى كل شئ يشبهك بصورة غريبة مرة واحدة وليس مرتين،،،، العمر قصير جدا،، إياك تفرط فيه

مهندس هشام نصر

مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ،،،، جدير بمنصب وزير وهناك اربع وزارات تناسبه ،،، جدية ودقة وأمانة وكفاءة فى صمت وحياء فوق الوصف ،،، اتحاداك يقدم مصر للعالم فى احسن صورة.