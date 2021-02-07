الصحة: نشر 4 آلاف مادة توعوية على منصات التواصل خلال 2020

جدة - نرمين السيد -
وأضاف مجاهد أنه خلال عام 2020، تم إنتاج ونشر أكثر من 846 فيديو توعوى على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة وحققت أكثر من 325 مليون مشاهدة، تضمنت فيديوهات للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك فيديوهات تحت هاشتاج (أسئلة كوفيد-19) مع أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان يبثون خلالها رسائل توعوية للجمهور وكيفية التعامل مع الأطفال، والمجتمع خلال مواجهة الجائحة، فضلاً عن نقل رسائل من الأطباء والممرضين والمرضى من داخل مستشفيات العزل.
وأشار مجاهد إلى أنه تم نشر أكثر من 3 آلاف و425 تصميم إنفوجرافيك، تضمنت رسائل توعوية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسائل توعوية لمرضى العزل المنزلي، وكذلك طرق محاربة التنمر، وطرق دعم الصحة النفسية للمواطنين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.
وتابع متحدث الصحة أن المنشورات تضمت أيضًا التوعية بمبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" من خلال تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة بالمبادرات، وأماكنها ومواعيد العمل بها، بالإضافة إلى إبراز دور كل مبادرة المبادرات فى تحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت الرسائل التوعوية مبادرات رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة الحد من انتشار العدوى، ومبادرة حياة كريمة.
وأشار مجاهد إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية بمشاركة الفنان أحمد أمين مع عودة العام الدراسى، من خلال إنتاج محتوى توعوى مناسب للجمهور على منصات التواصل الاجتماعى لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والممارسات الصحية الواجب اتباعها للحفاظ على حياة صحية سليمة، وكذلك الحملة القومية للاقلاع عن التدخين، كما تم إطلاق سلسلة من المحتوى التوعوى (فيديوهات، انفوجرافيك) بالتعاون مع للتوعية بالحملة القومية للتبرع بالدم، مما ساهم فى زيادة عدد المتبرعين بالدم داخل مراكز خدمات نقل الدم القومية بنسبة 50 % فى عام 2020 مقارنة بعام 2019.
ولفت إلى أنه فى إطار العمل على دحض الشائعات، فقد تم خلق شراكات بين وزارة الصحة والسكان وشركات التواصل الاجتماعى العالمية (تويتر) و(فيس بوك) وشركة (جوجل)، بهدف تفعيل محتوى لزيادة نشر الوعى من خلال مركز موحد للمعلومات حول فيروس كورونا COVID Information Center كمصدر رسمى موحد للوصول إلى المعلومات الصحيحة عن الوباء العالمى، فضلاً عن تطوير خاصية الرد التلقائى لبرنامج (الواتس اب) الخاص بوزارة الصحة والسكان من خلال الرقم (201553105105+)، بالإضافة إلى تطوير خاصية (الماسنجر بوت) للرد الفورى على كافة استفسارات الجمهور، كما تم خلق شراكات مع مؤسسات الـمجتمع المدنى للعمل على توعية مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم حذف أكثر من 150 حساب وهمى ينتحل صفة الوزارة على مواقع التواصل، وذلك للحد من نشر الشائعات والأخبار المغلوطة.
وأكد مجاهد أنه تم إطلاق وتطوير تطبيق "صحة مصر" لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووصل إلى 2 مليون تحميل على الهواتف المحمولة بنظام (اندوريد، أيفون)، مشيرًا إلى أن التطبيق تم تزويده بخريطة توضح أقرب 5 مستشفيات تستقبل مرضى فيروس كورونا، بالنسبة للموقع الجغرافي للمواطن، وأقرب 5 مستشفيات للطوارىء، وكذلك أقرب 5 مراكز لـ بنوك الدم، والأورام، والغسيل الكلوى، وأقرب وحدات صحية وعيادة متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ عن الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة مرضى العزل المنزلى من خلال تسجيل الأعراض يوميًا على التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نتائج تحليل الـ PCR لفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
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