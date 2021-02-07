رئيس النواب يطالب بحذف الكلمات الأجنبية من المضبطة

جدة - نرمين السيد - وحذف رئيس البرلمان كلمة "سنترز" قالتها إحدى النائبات، مؤكدا أنها كلمة معروفة باللغة العربية وتعنى "مراكز"، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار إلى أن وزير الاتصالات كان قادرا على عرض بيانه باللغة الإنجليزية، ولكنه لم يفعل ونحن نشكره على ذلك.
ووجه حنفى جبالى، الشكر لنواب البرلمان، بشأن حرصهم على عرض كافة القضايا أمام الوزراء.
واختص رئيس البرلمان، بالشكر المعارضة، قائلا: أشكر المعارضة الوطنية على تعقيبهم على بيانات الوزراء.
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