وزير القوى العاملة يطمئن على سير العمل بـ 3 مصانع فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، مصنع افينا للصناعات الكهربائية، ومصنع بيراميدز لصناعة اطارات السيارات، ومصنع Duck لصناعة الأحذية، فى إطار جولة الوزير بمحافظة بورسعيد للتعرف على أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واطمأن على أحوال العمال، وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.





واستمع الوزير خلال جولته التى رافقه فيها محافظ بورسعيد عادل الغضبان، من مسؤولى المصانع الثلاث عن هذه المصانع الإجراءات الحازمة التى تقوم بها المصانع للوقاية، بحضور السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد.

واطمأن الوزير على العاملين بالمصانع، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المصنع، مشددا على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعى فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.

كما اطمئن من العاملين والعاملات على أجورهم وأنها تتناسب مع الحد الأدنى للأجور وتتواءم مع ظروف المعيشة، مشيدا بالمصانع بجميع أقسامها وانضباطها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتوفير الرعاية اللازمة والحماية التامينية لعمالها، كما تفقد الوزير مراحل تصنيع المنتجات بدءً من تصنيع المادة الخام حتى الوصول للمنتج النهائى ومراحل تجربته وتغليفه.

وأكد سعفان خلال جولته أنه فى كل زيارة يتم للمحافظة نجد فيها نوع من أنواع التغير فى حجم المنشآت الصناعية والشركات، مما يؤكد قدرة مصر على المنافسة فى العديد من الصناعات، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

كما أشاد الوزير بجودة المنتج الذى تقوم المصانع بإنتاجها وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة بما يعطى الأمل حول تنوع الصناعات المصرية ويزيد من فرص التصدير ودفع الاقتصاد القومى.

واطمأن الوزير على توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين بوسائل الحماية من مخاطر بيئة العمل، وارتداء العاملين للملابس الخاصة بطبيعة العمل، وتطبيق سبل السلامة والصحة المهنية داخل أرجاء المصانع حتى يتوفر للعمال مناخ عمل آمن يساعدهم على زيادة الإنتاج.

دعا وزير القوى العاملة أصحاب الأعمال، ملاك المصانع إلى وضع أهداف جديدة للصناعات وعدم التوقف عن بناء المصانع والفروع فى جميع أرجاء الجمهورية للمشاركة فى التنمية التى تشهدها مصر.

وأكد الوزير أن العمالة الموجودة داخل المصانع من أبناء المحافظة بنسبة لا تقل عن 90% من جملة العاملين، مؤكدا أن ذلك أمر إيجابى نبحث عنه في السنوات السابقة وحاليا، حتى ترسخ فى عقول أبنائنا ثقافة العمل الجاد ذو القيمة، يورثونها لأبنائهم مستقبلا.