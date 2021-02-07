النيابة الإدارية تنتدب المستشارة شيماء محمد بهيئة المفوضين فى الدستورية

جدة - نرمين السيد - وافق المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ندب المستشارة شيماء نجم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، للعمل بهيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا.





جدير بالذكر أن المستشارة شيماء نجم، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، قسم الإنجليزى، عام 2003، بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف، حيث عينت بالنيابة الإدارية عام 2006، كما تدرجت فى سيرتها المهنية، حيث عملت لنيابات الفيوم، القسم الثانى أكتوبر بالجيزة، والقسم الخامس، من عام 2018، وحتى تاريخ الندب، وعملت بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة.

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