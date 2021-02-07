عاجل بالفيديو.. الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة

جدة - نرمين السيد - وحضر جولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والسيد القصيروزير الزراعة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد شاكر وزير الكهرباء وآخرين.

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