تضامن الإسكندرية تنفى وجود أزمة فى الطعام والملبس بإحدى دور الأيتام

جدة - نرمين السيد - نفت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما يتم تداوله على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعى عن وجود نقص فى المواد الغذائية والملابس ، داخل دار "الحب والحنان" لرعاية الأيتام "الفتيات"، بمنطقة العجمى غرب المحافظة.





وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنها كلفت أخصائى الأسرة والطفولة بإدارة العجمى الاجتماعية بزيارة الدار للتأكد من صحة ما نشر وإعداد تقرير بالزيارة.

وأضافت جلاله، فى بيان لها، أنه قد تبين من الزيارة وجود كميات كبيرة من الأغذية داخل الثلاجات بمختلف أنواعها وكذلك الملابس وتم تفقد الدار كاملة وحجرات البنات.

وطالبت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة، وتقصى الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر أى اخبار من شأنها إثارة البلبلة، فى حين أن نزلاء الدار يتلقوا كافة انواع الرعاية-على حد قولها.

كان عدد كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعى بالإسكندرية، قد تداولوا منشورا ادعى وجود عجز فى الأطعمة بدار الحب والحنان لرعاية الأيتام، وسط مطالبات بجمع تبرعات لإعانتهم.