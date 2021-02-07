البيئة تستجيب لشكوى نواب البرلمان بخصوص التضرر من أحد المصانع بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوى البرلمان رزق راغب وأحمد خليل، والمتضمن بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الأعلاف بغرب الإسكندرية.





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