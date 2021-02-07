النائب وحيد قرقر: متى تنتهى عبارة السيستم واقع؟

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن أداء وزارته.
وأوضح قرقر، أنه لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب فى ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أصبح أمر ضرورى فى مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.
وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: "للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية"، موجها حديثه للوزير، "الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمر أساسى فى كل بيت مصرى، خصوصا فى ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد بدائرته التى تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا أن بها مجالس قروية لايوجد بها أنترنت.
وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.
كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنين من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.
وطالب بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحا أن دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا أنه لم يتم أى شيء حيالها.
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