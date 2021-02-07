الزمالك: هنشجع الأهلى أمام بايرن ميونخ غدا.. إحنا فى ضهر بطل أفريقيا

أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن القلعة البيضاء "فى ضهر" الأهلى بمباراته المقبلة مع بايرن ميونخ بطل دورى أوروبا بنصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بدون شك سوف نشجع الأهلى أمام بايرن ميونخ، إحنا فى ضهر بطل أفريقيا، بإذن الله يتمكن من تقديم مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية بل والأفريقية أمام بطل أوربا".

وأضاف عصام سالم، "الحكم الذى أدار مباراة الأهلى والدحيل القطرى قدم بعض اللقطات التى صاحبتها علامة استفهام، ونأمل أن يكون حكم مباراة الأهلى وبايرن ميونخ موفقاً ويتخذ القرارات السليمة".

وعن مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى قال عصام سالم، "نواجه سيد البلد فى ظروف صعبة خاصة بعد مباراة غزل المحلة التى شهدت تعالى من بعض اللاعبين وضمان المكسب لفارق الإمكانيات حتى جاءت الخسارة، مباراة زعيم الثغر ستكون مؤثرة فى مسيرة الفريقين، لاسيما أن الناديين لديهما جهازان فنيان على أعلى مستوى هما باتشيكو والعميد".

وعن مصطفى محمد قال عصام سالم، "قدم ضربة بداية موفقة بل وطموحة للغاية، فاتح تريم عبقرى حينما أسند لمصطفى ركلة جزاء فى أول مباراة منحته ثقة كبيرة فى مستهل رحلته الاحترافية بالدورى التركى، نأمل أن يكون اللاعب خير سفير للزمالك والكرة المصرية هناك مثلما كان وش السعد على فريقه بالدورى التركى".

وعُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة فى قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدى بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى ومنسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص فى النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريى الفريق.