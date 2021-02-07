النيابة الإدارية تحقق في «ميل» عقار بكرموز في الإسكندرية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بندب المستشار العاقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية، للتحقيق الفوري في واقعة حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية. وأوضحت النيابة في بيانها أنه تبين بناؤه بدون ترخيص وقيام المسؤولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان.

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