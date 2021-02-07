وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والسيد القصيروزير الزراعة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد شاكر وزير الكهرباء وآخرين وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير مع وزراء الحكومة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور مدبولي وعدد من الوزراء.. الرئيس السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.