الرئيس السيسي: توفير أماكن بديلة العشوائيات وفقا لطلبات الناس

قال الرئيس السيسى خلال زيارة له بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، إن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها . وسأل الرئيس السيسى عن قيمة التعويضات، وعندما سكت رئيس الوزاراء والوزراء، علق الرئيس ضاحكا هو لما أسأل عن الفلوس كله سكت ليه، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء، قائلا إن الدولة في البداية كنا شغالين على المناطق الغير امنة اما اليوم شغالين علي الغير مخططة وده تكلفة زيادة. وضرب رئيس الوزراء مثال بفتح شارع في عزبة ااهجانة قائلا : تكلفته الكبيرة. وقال الرئيس السيسى :انا عايز اخلي الشوارع تنفع للمعيشة والحىاة افضل ما لفت الرئيس فى حديثه إلى ضيق الشوارع الموجودة بالمنطقة مؤكدا أنه لابد من توسعة الشوارع للتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.

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