أهالي عزبة الهجانة يحتشدون تزامنا مع وصول السيسي ويهتفون «بنحبك ياريس»

احتشد العشرات من أهالى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة تزامنا مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المنطقة لتفقد أعمال التطوير. وردد المواطنون العديد من الهتافات منها: "بنحبك ياريس تحيا مصر بنحبك ياسيسي"، فيما أطلقت عدد من السيدات الزغاريد. وكان قد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث اعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة عدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق شوقى والسيد القصير ووزيرة التخطيط ووزير الكهرباء وآخرين. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث اعمال التطوير مع وزراء الحكومة.

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