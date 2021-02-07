أهالى عزبة الهجانة يستقبلون الرئيس السيسي بالزغاريد و "بنحبك يا ريس"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية . واستقبل أهالى عزبة الهجانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزغاريد وهتافات "بنحبك يا ريس" و تحيا مصر

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