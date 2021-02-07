الرئيس السيسي: سنوفر وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوى قيمة ما يدفعونه من إيجار

قال الرئيس السيسى خلال زيارة له بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، إن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها .