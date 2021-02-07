توقع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة "كازاخ انفيست" لتعزيز العلاقات الثنائية

وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" بجمهورية كازاخستان، خلال افتتاح منتدى الأعمال الأول "مصر - كازاخستان" بشرم الشيخ، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بين مصر وكازاخستان.

وحضر المنتدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وألماس ايداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بمشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالبلدين.

وتعتبر الشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" هي مؤسسة التنمية الوطنية في الترويج للاستثمار، والمسئولة عن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجمهورية كازاخستان.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن مذكرة التفاهم ستنشئ إطار عمل لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، مما يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وتتضمن إطلاع مجتمعات الأعمال بكلا البلدين على فرص الاستثمار والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار، وأنشطة وخدمات ترويج الاستثمار بهدف تحديد مجالات وإمكانات التعاون المحتملة، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وإنشاء مشروعات مشتركة جديدة.

من جانبه، أكد جليم أوزبكوف على قوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى حرص قيادة كازاخستان على زيادة تواجد الشركات الكازاخية في مصر في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد المستشار محمد عبد الوهاب لقاء ثنائيًا مع رئيس الوفد الكازاخي ألماس ايداروف ، نائب وزير خارجية كازاخستان لمناقشة اطلاق منظومة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والخدمات المُقدمة للمستثمرين بالبلدين، وتشجيع تبادل وفود الأعمال، والتنظيم والترويج للفعاليات المشتركة المتعلقة بالاستثمار، وتبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال بالدولتين.