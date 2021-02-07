وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح سابق إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتشارك اليمن بوفد برئاسة وزير الخارجية والمغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك والسفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية.