المؤسسة العمالية: مستمرون في خطط التوعية والتدريب وتطوير المنظومة التعليمية

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية فى اجتماعه برئاسة محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرار "المجلس" في خططه التي تهدف إلى توعية العاملين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة فى التنمية إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مناقشة "المجلس" في اجتماعه أمس السبت، مذكرة تقدم بها محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة "المؤسسة" والتي تضمنت رؤيته حول الإستراتيجية الجديدة للمجلس في العام الجاري "2021"، وكذلك تقييم ما تم إنجازه منذ توليه المسؤولية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها "المؤسسة" مما انعكس على الخدمات التي تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأكد محمد وهب الله أن خطة التطوير التي بدأها اللمجلس الحالي منذ عام 2018 وحتى اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزارء في الحكومة منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك محافظ القليوبية، وتضمنت أنشطة منها احتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر دُعي لها مسؤولون تنفيذيون، وشعبيون، وكذلك عدد كبير من "شباب العمال" للتوعية بدروس الانتصارات التي حققها جيشنا العظيم وشعبه البطل، وكذلك إقامة دورتين لأكاديمية ناصر العسكرية بقاعة فؤاد محى الدين، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين أوضاع بعض المستأجرين قانونيا، واستلام بعض الأماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتى خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة ،ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، وجار حاليا كيفية استغلال الاماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات.

وجرى نقاش بين الأعضاء حول أهمية الاستمرار في خطط التطوير لخدمة العمال والنقابيين الأعضاء، والاستمرار في عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بهدف التوعية ومواجهة كل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، إضافة إلى وضع حطة عاجلة لتطوير والنهوض بمدرسة مصر الخاصة المملوكة للموسسة، من خلال تطبيق التقنية التعليمية الحديثة، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، وإنشاء وموقع الكترونى للمدرسة وكذلك قناة تعليمية على اليوتيوب.