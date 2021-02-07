نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب التصويت للاستراحة في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال الجيزة، باب التصويت أمام المترددين للإدلاء بأصواتهم، من الآن حتي الساعه الثالثة والنصف عصرا.

وتستائنف اللجان عملها أمام المحامون بعد إنتهاء المدة المحددة للراحة، مع مراعاة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.

هذا شهدت اللجان إقبال كثيف للمشاركة في العملية الإنتخابية من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم.

ويتواجد قوات من الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، وتسيير حركة المرور أمام مقر النقابة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين، لاختيار مجالس إدارات جديدة، والتصويت على ميزانيات الفرعيات بعد عرضها على الجمعيات العمومية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظام تام.

وتعقد المرحلة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 14 فبراير الجاري.