نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تعقيباً على مداخلة السيسي مع عمرو أديب: يتابع كل كبيرة وصغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بأنها توجه رسالة طمأنة للشعب المصري، وتؤكد إرادة الدولة لاقتحام كل الملفات ومواجهة كافة المشكلات والتحديات، وأن القيادة السياسية على دراية بكل المشكلات وتفتح مشكلات كل القطاعات.

وأضافت النائبة في بيان لها، اليوم الأحد، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، فيها رسالة طمأنة لكل المصريين، وتؤكد إرادة الدولة المصرية لحل كل المشكلات ومواجهة التحديات، وأن مصر لديها رئيس وطني مخلص يعمل بجد وإخلاص لأجل مصلحة الوطن والمواطن.

واستكملت عضو مجلس النواب، قائلة: "نوجه الشكر للقيادة السياسية، على مبادرة حياة كريمة، وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، هذا يلامس 54 مليون مواطن، رئيس شغال على كافة القطاعات بالدولة، ويعمل لصالح دعم واستقرار الدولة، ومعدل الإنجاز أصبح أسرع ويتم التنفيذ في وقت زمني قصير، فهناك إرادة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في ملف العشوائيات وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وغيرها من الملفات".

