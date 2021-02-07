نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك برلماني تجاه أزمة هدم حديقة عروس النيل ومسرح قصر ثقافة المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة الي الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلي وزيرة.الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالديم، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن أزمة هدم حديقة عروس النيل ومسرح قصر ثقافة المنصورة

وأوضحت "عبدالحليم" في طلبها، اليوم الأحد، أن هناك حالة من الغضب والغليان تجتاح صفوف المواطنين بمحافظة المنصورة، وذلك بسبب ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التنمية المحلية في الأيام القليلة الماضية بشأن هدم ( حديقة الهابي لاند وحديقة صباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل ) وإزالة أشجارها المُعمرة، بالإضافة إلى هدم قصر ثقافة المنصورة “مسرح أم كلثوم” والمُسجل في قوائم التراث لدى جهاز التنسيق الحضاري.

وأشارت النائبة إلى أن تلك الأماكن الحضارية والتراثية التي قررت وزارة التنمية المحلية " إعدامها " من أجل إنشاء أبراج سكنية وإدارية وتجارية على ذات المساحة يجعلنا أمام مشكلتين أساسيتين وهما، أولًا: هدم تلك المعالم الحضارية والتراثية من أجل بناء أبراج سكانية ومباني أخرى لأغراض تجارية وترفيهية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وغير مفهوم، وذلك بسبب أن تلك الحدائق والمتنزهات هي بمثابة متنفس أساسي للسادة المواطنين.

وتابعت "عبدالحليم" ثانيًا: أن البدء في تنفيذ مهام تلك المشروعات البنائية الضخمة يأتي في منطقة تعاني في الأساس من مشاكل عديدة في البنية التحتية إلى جانب حالة الإزدحام المروري وزيادة الكثافة البنائية والسكانية بتلك المنطقة مما يؤدي إلى تهالك ما تبقى من البنية التحتية لتلك المنطقة بشكل تام، وهو أمر غاية في الخطورة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل التدخل الفوري لوقف عمليات الهدم التي تتم حاليًا والوقوف على حقيقة وأبعاد الأمر بشكل كامل ودقيق.

