الداخلية تقرر مد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية. وذكر بيان وزارة الداخلية أن مكاتب السجل المدنى التى تقرر مد ساعات العمل فيها هى: - سجل مدنى النزهة بمحافظة القاهرة - سجل مدنى الدقى بمحافظة الجيزة - سجل مدنى شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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