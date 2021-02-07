أبو الغيط: مجلس التعاون الخليجى ركيزة للعمل المشترك وإضافة للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة، الدكتور نايف مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، وذلك فى إطار زيارة يقوم بها الأخير للقاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مُجمل التطورات العربية والتحديات التى تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة فى ضوء التغيرات العالمية التى تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن اقتناعه بالدور الكبير الذى يلعبه مجلس التعاون الخليجى، باعتباره لبنة أساسية فى الصرح العربى، وركيزة مهمة للعمل المشترك، مؤكداً أن نجاح مجلس التعاون هو إضافة للجامعة العربية من دون شك.

وأوضح المصدر أن الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عملياً من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.

ونقل المصدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيده خلال اللقاءعلى أهمية البناء على ما تم فى قمة العُلا الشهر الماضى، مُضيفاً أن تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العرى المشترك، وتعزز من حيويته.

ومن جانبٍ آخر، صرح المصدر المسئول بالأمانة العامة أن أبو الغيط استقبل صباح اليوم وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث تباحث الطرفان حول مختلف القضايا العربية، وتبادلا وجهات النظر فى شأن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال المنطقة.

كما التقى الأمين العام للجامعة شربل وهبة، وزير الخارجية والمغتربين للبنان، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر فى شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.

وتأتى زيارة الوزيرين العربيين للقاهرة فى ضوء انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورة غير عادية غداً الإثنين من أجل دعم القضية الفلسطينية.