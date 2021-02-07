جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام وإسكان الشباب والرماية وضعف المياه بمنطقة فيصل والهرم، وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بمحبس 1.000مم بالخط القادم من 6 أكتوبر والمغذى لهضبة الأهرام.





وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أنه يتم تفريغ الخط من المياه لبدء أعمال تغيير المحبس، وإنهاء الإصلاح فى أسرع وقت ممكن. ويستغرق الإصلاح حوالى 6 ساعات، فيما توفر الشركة سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125من أى تليفون .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن هضبة الأهرام وإسكان الشباب والرماية لمدة 6 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.