«تنسيقية شباب الأحزاب» في ضهر العمالة غير المنتظمة.. وبرتوكول تعاون لصرف الأدوية للعمال وأسرهم

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم. ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

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