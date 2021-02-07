السيسي_بيحقق_حلم_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: رئيس مننا وحاسس بينا

أشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بإنجازات الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #السيسي_بيحقق_حلم_مصر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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