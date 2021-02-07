نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بنقابة الوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد نقابة المحامين الفرعية بالوادي الجديد، استمرار لعمليات التصويت في سهولة وانتظام لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الفرعي.

وتجري الانتخابات في سرادق ولجنة تم تجهيزها بمقر محكمة الخارجة، ولجنة انتخابية أخرى بمقر مجمع المحاكم الداخلة، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة قضايا الدولة التي تتولى الإشراف على انتخابات نقابة المحامين.

وشهدت انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية، توافد من جانب المحامين ممن لهم حق التصويت البالغ عددهم 350 محاميًا على مستوى مراكز المحافظة؛ لاختيار النقيب و7 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت على الميزانية.

ويتنافس على مقعد النقيب 3 مرشحين ومرشحين لمنصب عضو الشباب، و16 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، التي بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلة، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها غدا، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.