نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامو الإسماعلية يدلون بأصواتهم لاختيار مجلسهم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية.

ويتنافس على مقعد النقيب 5 مرشحين و5 مرشح لمنصب عضو الشباب، و22 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.

وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بمقر نادي المحامين بالإسماعيلية الذي يضم 8 لجان انتخابية لكافة الجزئيات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، التي بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها غدا، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.