نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد استمرار أرتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين طقس دافئ علي كافة محافظات الجمهورية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين وربع والرياح السطحية جنوبية شرقية الي جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية الي جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.