نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على انتخابات المحامين الفرعية بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الانتخابات الفرعية بنقابة محامي المنيا، إقبالًا كثيفًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية ووسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في محافظة المنيا (59) محامي لاختيار النقيب، ومقعد للشباب، و(11) مقعد بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة المنيا.

ويتنافس على مقعد الشباب (8) محامين لاختيار محامى فقط شباب، ويتنافس على مقاعد المحاكم الجزئية، والبالغ عددها (11) محكمة (42) محامي لاختيار محامي واحد عن كل محكمة.

و يتنافس عن محكمة أبو قرقاص الجزئية (4) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة العدوة الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة بندر المنيا الجزئية (5) محامين، كما يتنافس على مقعد محكمة بندر ملوى الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة سمالوط الجزئية (4) محامين.

كما يتنافس على مقعد محكمة مركز المنيا الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة بنى مزار الجزئية (3) محامين، وعلى مقعد محكمة ديرمواس الجزئية (3) محامين، وعلى مقعد محكمة مطاي الجزئية (4) محامين، ومقعد محكمة مركز ملوى الجزئية (3) محامين، ومقعد محكمة مغاغة الجزئية (7) محامين.