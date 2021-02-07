نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف على انتخابات المحامين الفرعية بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الانتخابات الفرعية بنقابة محامي المنيا، والتي تجرى اليوم الأحد، إقبالًا كثيفًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية ووسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في محافظة المنيا (59) محامي لاختيار النقيب، ومقعد للشباب، و(11) مقعد بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة المنيا.

ويتنافس على مقعد الشباب (8) محامين لاختيار محامى فقط شباب، ويتنافس على مقاعد المحاكم الجزئية، والبالغ عددها (11) محكمة (42) محامي لاختيار محامي واحد عن كل محكمة.

و يتنافس عن محكمة أبو قرقاص الجزئية (4) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة العدوة الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة بندر المنيا الجزئية (5) محامين، كما يتنافس على مقعد محكمة بندر ملوى الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة سمالوط الجزئية (4) محامين.

كما يتنافس على مقعد محكمة مركز المنيا الجزئية (3) محامين، ويتنافس على مقعد محكمة بنى مزار الجزئية (3) محامين، وعلى مقعد محكمة ديرمواس الجزئية (3) محامين، وعلى مقعد محكمة مطاي الجزئية (4) محامين، ومقعد محكمة مركز ملوى الجزئية (3) محامين، ومقعد محكمة مغاغة الجزئية (7) محامين.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وتنعقد انتخابات نقابة شمال الجيزة، في مقر النقابة الفرعية بميدان الكيت كات خلف بنك مصر، لمحامين بندر امبابة، ومركز امبابة، العجوزة، الدقي، الوراق، أوسيم.

وتوافد المحامون على مقر النقابة قبل فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، لاختيار من يمثلهم في المجلس الجديد، إذ يتنافس على مقعد النقيب 6 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و24 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.