نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب "الاتصالات" بالتنسيق مع البنوك لزيادة أعداد ماكينات ATM في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعليقًا علي بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك شكاوي كثيرة من انقطاع خدمة الانترنت وضعف السرعة مما يشكل عبء على كاهل المواطنين ويكبدهم أموال إضافية.

وأضاف "منصور" في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قلة عدد ماكينات ATM مما يتسبب فى معاناة شديدة للمواطنين، مما يضطرهم للذهاب إلى الماكينات من الساعة ٤ فجرًا، مطالبًا بضرورة عمل تنسيق مع البنوك لزيادة الأعداد.

وأشار النائب، إلي أن مشروعات الوزارة مُعطلة بسبب ضعف التنسيق مع الأحياء ومراكز المدن، مؤكدًا أن هناك بطء شديد فى إجراءات تنفيذ المشروعات للمناطق المحرومة من الخدمة، مشيرًا إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تأخر ترتيب مصر الدولى فى سرعة الانترنت حاليًا إلي الترتيب ١٠٣ وكان الترتيب ٩٢ عام 2019 مما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.

كما أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إلى يقاف بدل الوجبات للموظفين، رغم اضطرارهم للاستمرار فى العمل أكثر من ساعات العمل.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

