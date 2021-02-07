نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من محامي السويس للمشاركة في انتخابات النقابة الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالسويس، اقبال كبير لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد النقيب، و6 مرشح لمنصب عضو الشباب، و28 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.

وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بمقر نادي المحامين بالسويس الذي يضم 4 لجان انتخابة لكافة الجزئيات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، التي بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها غدا، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم