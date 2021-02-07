نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من محامي السويس للمشاركة في انتخابات النقابة الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالسويس، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد النقيب، و6 مرشح لمنصب عضو الشباب، و28 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.

وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بمقر نادي المحامين بالسويس الذي يضم 4 لجان انتخابة لكافة الجزئيات.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وتنعقد انتخابات نقابة شمال الجيزة، في مقر النقابة الفرعية بميدان الكيت كات خلف بنك مصر، لمحامين بندر امبابة، ومركز امبابة، العجوزة، الدقي، الوراق، أوسيم.

وتوافد المحامون على مقر النقابة قبل فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، لاختيار من يمثلهم في المجلس الجديد، إذ يتنافس على مقعد النقيب 6 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و24 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.